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Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку: названы даты

Новина українською → Украина, Пятница 05 марта 2021 22:26
Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку: названы даты Фото: ребенок на дистанционном обучении (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Львов, Одесса и Ужгород решили перевести городские школы на дистанционное обучение. Дистанционку решили ввести из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городах.

Об этом сообщают местные агентства "Думская" и "Zaxid.Net".

В Одессе дистанционное обучение в школах начнется 15 марта. Из дома будут учиться ученики средних и старших классов одесских школ, а вот начальные классы хотят позже отправить на каникулы.

"Планируем, что с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а потом объявим каникулы для 1-11 классов с 22 по 26 марта. Классы начальной школы также могут по решению родителей и учителей учиться дистанционно", - заявили в Одесском городском совете.

Во Львове дистанционное обучение вводят уже на следующей неделе. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила отправить на дистанционку все учебные заведения области 9 марта. Кроме того, областные власти рекомендовали школам начать весенние каникулы с 15 марта.

Со следующего вторника, 9 марта, на дистанционном обучении будут и ученики 5-11 классов школ Ужгорода. Ученики начальных классов продолжат ходить в школу. Дистанционное обучение в ужгородских школах продлится до 12 марта.

Во всех случаях решение не касается дошкольных учреждений. Детские садики продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, в Виннице из-за эпидемической ситуации решили на две недели раньше начать каникулы в школах. Винницкие школы уйдут на каникулы уже 9 марта.

До этого власти Винницкой области решили перевести школы на дистанционное обучение.

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