Санкции против каналов Козака и авария на крупнейшей ТЭС Украины: новости за 3 января

Каналы Козака заблокированы, и перерегистрация не поможет возобновить их вещание, суд дал разрешение на принудительный привод главы ОАСК Павла Вовка, на крупнейшей теплоэлектростанции Украины произошла авария. Подробнее о том, что произошло в среду, 3 февраля – в материале РБК-Украина

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Каналы Козака заблокированы: что известно

Заблокированные телеканалы "112", ZIK и NewsOne частично финансируются через ООО "Торговый дом "Донские угли", которая ведет свою деятельность в ОРЛО. В связи с этим открыто уголовное дело. Об этом сообщили информированные источники РБК-Украина. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о возможном бизнесе нардепа Тараса Козака на оккупированном Донбассе является предположением.

В Офисе президента Украины заявили, что заблокированным телеканалам не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание. Что касается юридического пути реакции, то это пока не больше, чем риторика и пиар.

Напомним, вещание телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" было заблокировано после введения санкций против нардепа Тараса Козачука. 2 февраля президент своим указом ввел ограничения в отношении ряда компаний соратника Виктора Медведчука сроком на 5 лет. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Суд дал разрешение на принудительный привод судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе судьи главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его должны доставить в суд 8 февраля.

По ее словам, если глава ОАСК прибудет в суд, то там ему будет избираться мера пресечения.

В Украине наложили санкции на самолеты Медведчука и Козака

Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Они пользовались этими самолетами для прямых перелетов в Россию. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

После наложения санкций этим самолетам запрещено входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины и брать пассажиров на борт.

Авария на крупнейшей ТЭС Украины: появилось видео

Вечером 3 февраля Энергодар Запорожской области остался без света и воды. Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что электричество пропало из-за аварии на Запорожской ТЭС. Позже в сети опубликовали видео пожара на Запорожской ТЭС.

Орлов также сказал, что причины аварии на ТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и находится под контролем.

Верховный суд отказался рассматривать отстранение главы КСУ

Верховный суд отказался открывать производство по делу об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. Верховный суд пояснил, что нужно обратиться в Конституционный суд.

В заявлении указывается на то, что истец в своем иске говорит о якобы незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого, однако Верховный суд не может рассматривать вопросы конституционности - это полномочия КСУ.

Россия в ТКГ против закона о переходном периоде. Якобы противоречит "Минску"

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) раскритиковала намерения Украины принять закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса. Россияне считают, что этот закон якобы будет нарушать минские соглашения. Об этом заявил российский представитель на переговорах Борис Грызлов, передает "РИА Новости".

По его словам, украинская сторона якобы не хочет урегулирования конфликта.

Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале 2021 года

Если выборы президента Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Поддержка Зеленского постепенно падает, но он опережает конкурентов. Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят Петр Порошенко (13,7%) и Юрий Бойко (13,5%).

В то же время, президентская политическая сила – партия "Слуга народа" - второй месяц подряд находится на втором месте рейтинга партий.

В Украину идет циклон Siegbert: принесет дожди и мокрый снег

Погода в Украине в четверг, 4 февраля будет очень сложной. В страну идет циклон Siegbert с атмосферными фронтами. Он принесет с собой дожди, а в некоторых районах страны пройдет мокрый снег. Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

Синоптик предупредила о сильном ветре, который будет бушевать по всей территории страны. Порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду.