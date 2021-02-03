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Энергодар остался без электричества и воды: что случилось

Новина українською → Энергодар, Среда 03 февраля 2021 21:38
Энергодар остался без электричества и воды: что случилось Фото: вода из-под крана (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Энергодаре Запорожской области произошло отключение воды и электричества. Произошла авария на Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС).

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook.

Он отметил, что около 19:27 в городе и соседних населенных пунктах, включая Днепрорудное, пропало электричество из-за аварии ТЭС, где все блоки "внезапно сели на ноль".

По его информации, через полчаса после аварии подача электричества в городе частично начала возобновляться. В штатном режиме работают медико-санитарная часть и Запорожская атомная электростанция (АЭС).

В интернете публикуют видео, на котором видно, что на теплоэлектростанции происходит пожар. Также сообщается, что в городе остановили водные насосы.

Запорожская ТЭС является самой большой в Украине. Ее общая установленная электрическая мощность - 3650 мегаватт.

Напомним, на прошлой неделе в Украине множество населенных пунктов остались без электричества. Причиной тому была непогода в виде снегопадов.

Также президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров модернизировать старые электросети. Они должны быть готовы к непогоде.

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