Энергодар остался без электричества и воды: что случилось
В Энергодаре Запорожской области произошло отключение воды и электричества. Произошла авария на Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС).
Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook.
Он отметил, что около 19:27 в городе и соседних населенных пунктах, включая Днепрорудное, пропало электричество из-за аварии ТЭС, где все блоки "внезапно сели на ноль".
По его информации, через полчаса после аварии подача электричества в городе частично начала возобновляться. В штатном режиме работают медико-санитарная часть и Запорожская атомная электростанция (АЭС).
В интернете публикуют видео, на котором видно, что на теплоэлектростанции происходит пожар. Также сообщается, что в городе остановили водные насосы.
Запорожская ТЭС является самой большой в Украине. Ее общая установленная электрическая мощность - 3650 мегаватт.
Напомним, на прошлой неделе в Украине множество населенных пунктов остались без электричества. Причиной тому была непогода в виде снегопадов.
Также президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров модернизировать старые электросети. Они должны быть готовы к непогоде.