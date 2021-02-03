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Россия в ТКГ против закона о переходном периоде. Якобы противоречит "Минску"

Новина українською → Москва, Среда 03 февраля 2021 18:53
Россия в ТКГ против закона о переходном периоде. Якобы противоречит "Минску" Фото: Борис Грызлов (er.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) раскритиковала намерения Украины принять закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса. Россияне считают, что этот закон якобы будет нарушать минские соглашения.

Об этом заявил российский представитель на переговорах Борис Грызлов, передает "РИА Новости".

По его словам, украинская сторона якобы не хочет урегулирования конфликта.

"Об этом говорит и так называемый законопроект "О государственной политике переходного периода", сочиненный киевской властью. Этот проект грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины", - заявил Грызлов.

Он также добавил, что принятие такого закона якобы будет означать односторонний выход Киева из минских соглашений.

Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что в этом законе пропишут, кто точно не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса. Украинский министр считает, что этот закон не противоречит "Минску", а дополняет его.

Кроме того, он рассказал, как могут пройти украинские выборы на этих территориях.

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