Каналы Козака финансируются за счет бизнеса в ОРЛО, - источники

Заблокированные телеканалы "112", ZIK и NewsOne частично финансируются через ООО "Торговый дом "Донские угли", которая ведет свою деятельность в ОРЛО. В связи с этим открыто уголовное дело.

Об этом сообщили информированные источники РБК-Украина.

Собеседник издания сообщил, что санкции против народного депутата Тараса Козака и принадлежащих ему активов, в том числе ряда информационных телеканалов, были введены из-за его возможной причастности к поставкам угля с территории ОРДЛО.

По его словам, это было одной из причин введения санкций. Это открыло возможность для введения санкций именно против гражданина Украины и его активов, тогда как обычно санкции вводятся против иностранных граждан и компаний.

Еще один источник издания сообщил, что по поводу финансирования телеканалов за счет бизнеса в ОРЛО открыто уголовное дело.

Что известно о компании

Российская компания с таким названием зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Ее учредителями выступают Александр Маслюк и Виталий Донченко, а директором Сергей Лисогор.

Последний также указан директором зарегистрированной в Москве компании ФК "Стратегия". Она занимается торговлей топливом. Ее учредителем является Кирилл Сердотецкий.

В российских системах поиска бизнес-информации, на основании исторических сведений Федеральной налоговой службы РФ, в качестве связанных лиц фигурирует компания ИК "Таврия-Север".

Ее учредителем указана кипрская Ventolor Investments Limited, которая принадлежит Оксане Марченко - жене Виктора Медведчука.

Напомним, в Кремле осудили закрытие трех телеканалов в Украине - "112 Украина", NewsOne, ZIK. У президента РФ считают, что это не соответствует международным нормам.

В комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.