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Минздрав ввел модуль иммунизации: почему это важно

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 09:47
Минздрав ввел модуль иммунизации: почему это важно Фото: вакцинация (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Министерство здравоохранения вводит модуль иммунизации населения Украины. Он использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных о COVID-вакцинации.

Об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер сообщил во время брифинга.

"Для того, чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, чтобы понимать, что он был вакцинирован электронная система лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации", - сказал Кучер.

По его словам, этот модуль позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате.

"Врач может внести информацию относительно типов вакцины, дозировки, причины проведения или непроведения вакцинации... Медицинскому персоналу не надо будет учиться и использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в заведении", - добавил заместитель министра.

Напомним, до середины месяца ожидается поступление первой партии вакцины, после чего начнется процесс массовой иммунизации. Прививки будут бесплатными, но их будут делать поэтапно.

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