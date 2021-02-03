Суд дал разрешение на принудительный привод судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе судьи главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его должны доставить в суд 8 февраля.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

По ее словам, если глава ОАСК прибудет в суд, то там будет избираться ему мера пресечения.

"Судья принял решение о принудительном приводе главы ОАСК на 8 февраля", - уточнила она.

Напомним, детективы НАБУ летом прошлого года сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного админсуда Киева и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Детективы заявили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране.

Как писало РБК-Украина, Вовку вручили повестку о вызове в суд 24 декабря.

При этом глава ОАСК отказывался являться на судебные заседания. В связи с этим прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили ВАКС выдать разрешение на принудительный привод Вовка. Изначально суд данное ходатайство отклонил.