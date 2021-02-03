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Каналы Козака заблокированы. Перерегистрация не поможет возобновить вещание

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 11:55
Каналы Козака заблокированы. Перерегистрация не поможет возобновить вещание Фото: Михаил Подоляк (facebook com mpodolyak2)
Автор: Милан Лелич

В Офисе президента Украины заявили, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание. Что касается юридического пути реакции, то это пока не больше, чем риторика и пиар.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что решение о санкциях принято на основании действующей Конституции, действующего закона "О санкциях".

"Решение о санкциях соответствует закону, обосновано и всеохватно в рамках деятельности этого физического лица и этих юридических лиц. Никакие манипуляции с перерегистрацией им не помогут", - заявил он.

Подоляк добавил, что есть соответствующее обоснование от Службы безопасности Украины.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле.

Отметим, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Также РБК-Украина писало, что глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко отреагировал на введение санкций против трех телеканалов.

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