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Верховный суд отказался рассматривать отстранение главы КСУ

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 20:23
Верховный суд отказался рассматривать отстранение главы КСУ Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховный суд отказался открывать производство по делу №9901/20/21 об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. Верховный суд пояснил, что нужно обратиться в Конституционный суд.

Об этом говорится в заявлении Верховного суда на странице в Facebook.

В заявлении указывается на то, что истец в своем иске говорит о якобы незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого, однако Верховный суд не может рассматривать вопросы конституционности - это полномочия КСУ.

"Верховный суд отметил, что согласно ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КСУ", - пояснили в суде.

Отметим, согласно судебному реестру, истцом по делу №9901/20/21 является непосредственно Александр Тупицкий.

Напомним, президент Владимир Зеленский на два месяца отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей главы КСУ. Это произошло после того, как КСУ принял скандальные решения относительно уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Кроме того, после этого Государственное бюро расследований объявило Тупицкому о подозрении в совершении уголовных правонарушений против правосудия.

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