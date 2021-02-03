Авария на Запорожской ТЭС: Энергодар снова со светом, но пока без воды

По состоянию на сейчас почти 100 процентов жилых домов Энергодара снова со светом. В городе восстановили электроснабжение после аварии на Запорожской ТЭС.

Об этом на странице в Facebook написал мэр города Дмитрий Орлов.

По словам глава города, две электроподстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу почти через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже. Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение.

"Сейчас почти 100 процентов жилого фонда - со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются", - заявил он.

Орлов добавил, что по информации ТЭС, сегодня в 19:30 отключился трансформатор АТ-2, в результате чего выбило блок №2, а затем и блок №3. Причина отключения блока №4 еще устанавливается.

"В целом же причины аварии на ТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и находится под контролем", - подчеркнул мэр.

Напомним, сегодня вечером Энергодар остался без света и воды. Мэр города сообщил, что электричество пропало из-за аварии на Запорожской ТЭС. Позже в сети опубликовали видео пожара на Запорожской ТЭС.