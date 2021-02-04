Санкції проти каналів Козака і аварія на найбільшій ТЕС України: новини за 3 січня

Канали Козака заблоковано, і перереєстрація не допоможе відновити їх мовлення, суд дав дозвіл на примусовий привід глави ОАСК Павла Вовка, на найбільшій теплоелектростанції України сталася аварія. Детальніше про те, що сталося в середу, 3 лютого - в матеріалі РБК-Україна

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Канали Козака заблоковано: що відомо

Заблоковані телеканали "112", ZIK і NewsOne частково фінансуються через ТОВ "Торговий дім "Донскіє углі", яка веде свою діяльність в ОРЛО. У зв'язку з цим відкрито кримінальну справу. Про це повідомили проінформовані джерела РБК-Україна. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про можливий бізнес Козака на окупованому Донбасі є припущенням.

В Офісі президента України заявили, що заблокованим телеканалам не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення. Що стосується юридичної шляху реакції, то це поки що не більше, ніж риторика і піар.

Нагадаємо, мовлення телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" було заблоковано після введення санкцій проти нардепа Тараса Козачука. 2 лютого президент своїм указом ввів обмеження щодо ряду компаній соратника Віктора Медведчука терміном на 5 років. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Суд дав дозвіл на примусовий привід судді Вовка

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про примусовий привід судді глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його повинні доставити в суд 8 лютого.

За її словами, якщо глава ОАСК прибуде до суду, то там йому буде обиратися запобіжний захід.

В Україні наклали санкції на літаки Медведчука і Козака

Україна ввела санкції проти літаків народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Вони користувалися цими літаками для прямих перельотів до Росії. Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Псля накладення санкцій цим літакам заборонено входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України і брати на борт пасажирів.

Аварія на найбільшій ТЕС України: з'явилося відео

Ввечері 3 лютого Енергодар Запорізької області залишився без світла та води. Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що електрика зникла через аварію на Запорізькій ТЕС. Пізніше в мережі оприлюднили відео пожежі на Запорізькій ТЕС.

Орлов також сказав, що причини аварії на ТЕС - це привід для серйозного розслідування й аналізу фахових інстанцій. Але ситуація вже повністю стабілізована та під контролем.

Верховний суд відмовився розглядати відсторонення глави КСУ

Верховний суд відмовився відкривати провадження у справі щодо відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду України. Верховний суд пояснив, що потрібно звернутися до Конституційного суду.

У заяві вказується на те, що позивач у своєму позові говорить про нібито незаконність та неконституційність указу президента про відсторонення Тупицького, однак Верховний суд не може розглядати питання конституційності - це повноваження КСУ.

Росія в ТКГ проти закону про перехідний період. Нібито суперечить "Мінську"

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) розкритикувала наміри України прийняти закон про перехідний період, який регулюватиме деокупацію Донбасу. Росіяни вважають, що цей закон нібито порушуватиме мінські угоди. Про це заявив російський представник на переговорах Борис Гризлов, передає "РИА Новости".

За його словами, українська сторона нібито не хоче врегулювання конфлікту.

Президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку 2021 року

Якби вибори президента України відбувалися наприкінці січня - початку лютого року, найбільше голосів отримав би чинний голова держави Володимир Зеленський. Підтримка Зеленського поступово падає, але він випереджає конкурентів. Друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділять Петро Порошенко (13,7%) і Юрій Бойко (13,5%).

Водночас президентська політична сила - партія "Слуга народу" - другий місяць поспіль перебуває на другому місті рейтингу партій.

В Україну йде циклон Siegbert: принесе дощі і мокрий сніг

Погода в Україні у четвер, 4 лютого буде дуже складною. В країну йде циклон Siegbert з атмосферними фронтами. Він принесе з собою дощі, а в деяких районах країни пройде мокрий сніг. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко.

Синоптик попередила про сильний вітер, який буде бушувати по всій території країни. Пориви південно-західного вітру в більшості областей України будуть досягати 15-20 метрів в секунду.