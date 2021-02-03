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Свежий рейтинг партий: "Слуга народа" утратила лидерство

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 10:45
Свежий рейтинг партий: "Слуга народа" утратила лидерство Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президентская политическая сила второй месяц подряд находится на втором месте

Если бы выборы в Верховную раду проходили в конце января - начале февраля 2021 года 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах. В парламент точно попали бы четыре политические силы.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 24,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (18,2%), "Европейская солидарность" (15,6%) и "Батькивщина" (10,3%).

Балансируют на грани прохождения "Сила и честь" (6,4%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,6%).

Кроме того, партия "Свобода" имеет поддержку 3,6% респондентов, "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,4, "Партия Шария" - 3,2%

Другие партии имеют более низкую поддержку.

Свежий рейтинг партий: &quot;Слуга народа&quot; утратила лидерство

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1205 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года рейтинг партий возглавляли парламентские партии "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%).

По данным опроса КМИС, президентский рейтинг в конце января - начале февраля 2021 года возглавляет Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 22% украинцев.

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