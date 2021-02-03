В Украине наложили санкции на самолеты Медведчука и Козака

Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Они пользовались этими самолетами для прямых перелетов в Россию.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Такое решение было принято в прошлую пятницу, 29 января.

"Да, это так, действительно наложены санкции на самолеты Козака и Медведчука", - сообщил источник. По его словам, самолеты были зарегистрированы в Молдове.

Таким образом, после наложения санкций этим самолетам запрещено входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины и брать пассажиров на борт.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Тараса Козака. Они включают блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, "за" санкции против Козака проголосовали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности и обороны.

По словам президента, блокирование телеканалов Козака - это борьба за правду в условиях информационной войны.