ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине наложили санкции на самолеты Медведчука и Козака

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 11:16
В Украине наложили санкции на самолеты Медведчука и Козака Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Они пользовались этими самолетами для прямых перелетов в Россию.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Такое решение было принято в прошлую пятницу, 29 января.

"Да, это так, действительно наложены санкции на самолеты Козака и Медведчука", - сообщил источник. По его словам, самолеты были зарегистрированы в Молдове.

Таким образом, после наложения санкций этим самолетам запрещено входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины и брать пассажиров на борт.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Тараса Козака. Они включают блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, "за" санкции против Козака проголосовали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности и обороны.

По словам президента, блокирование телеканалов Козака - это борьба за правду в условиях информационной войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Медведчук Санкции
NEWS
В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов
Сергей Щербина, Анастасия Рокитна В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов
DAILY
Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро