Заступнику голови ОП оголосили підозру, а Україна оновила перелік країн "червоної зони": новини за 18 грудня

Заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову оголосили підозру в причетності до корупції, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заяви про готовність до діалогу зі своїм українським колегою, Україна відновила перелік країн "червоної зони". Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 18 грудня - в матеріалі РБК-Україна

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Лавров заявив про готовність до розмови з Кулебою

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що готовий до діалогу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Він також пояснив, чому проігнорував пропозицію українського МЗС обговорити загострення на Донбасі. За словами Лаврова, у вересні, коли МЗС пропонувало обговорити Донбас, він перебував з візитом в Сирії. Водночас він знову запропонував Україні обговорювати питання врегулювання на Донбасі з проросійськими бойовиками.

"Києву потрібно виходити на прямий зв'язок з Донбасом, а не намагатися політизувати ситуацію та вирішувати питання через посередництво Москви, Берліна та Парижа", - заявив глава МЗС РФ.

Татарову оголосили підозру в причетності до корупції

Національне антикорупційне бюро України оголосило заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову підозру в причетності до корупції. За даними слідства, він може бути причетним до надання неправомірної вигоди.

Слідство вважає, що Татаров на посаді топ-чиновника будівельної компанії "УкрБуд" міг бути причетний до надання хабара за видачу недостовірного висновку судового експерта у справі про афери з квартирами для військових Національної гвардії.

Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму, - Таран

Російська Федерація готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. Такі дії з боку РФ несуть небезпеку для Європи і всього світу. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

Він зазначив, що відповідна інформація про підготовку розміщення ядерної зброї в Криму знаходиться в розпорядженні Міноборони.

Україна та Туреччина провели перше засідання "квадриги": про що говорили

Сьогодні, 18 грудня, в Києві відбулося перше засідання міністрів України та Туреччини у форматі "Квадрига". На засіданні були присутні міністри закордонних справ та міністри оборони двох країн. В ході зустрічі Туреччина підтвердила підтримку України в процесі реформ та євроатлантичної інтеграції, зокрема підтримує вступ в ЄС та НАТО. Туреччина також продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Раніше зустріч з турецькими міністрами провів президент Володимир Зеленський. Обговорювали рамкову військову угоду між Туреччиною та Україною.

Рада призначила Лапутіну главою Мінветеранів

Верховна рада України призначила міністра з питань ветеранів. Відомство очолила Юлія Лапутіна. У вересні-грудні 2014 року Лапутіна була командиром оперативної групи Служби безпеки України в АТО і виконувала завдання по затриманню бойовиків.

У тому ж році призначена заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. На даній посаді вона працювала до теперішнього часу.

У березні цього року Лапутіна отримала від президента Володимира Зеленського звання генерал-майора. Вона стала третьою жінкою-генералом в історії незалежної України.

По справі АН26 оголошено підозру Командувачу Повітряних сил

У Державному бюро розслідувань (ДБР) розповіли, що по справі авіакатастрофи АН26 оголосили підозри. Слідство вважає, що встановило ще не всіх причетних. Про це сказав на брифінгу начальник відділу ДБР Вадим Приймачок.

Більше того, ДБР повідомило про підозру Командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову в халатності у справі про катастрофу літака.

Щодо загибелі військового на Донбасі оприлюднили версію РФ: Арестович вибачився

Українська сторона при повідомленні про загибель військового на Донбасі, тіло якого вчора передали бойовики, оприлюднила російську версію. Це стало результатом технічної помилки. Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, у нього було кілька текстів: версія, яку описувала російська сторона, і версія, яку хотів офіційно оприлюднити. У підсумку в Telegram було опубліковано не те повідомлення.

У КДБ Білорусі заявили про підготовку до "гарячої війни"

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель заявив про "сценарій кольорової революції" в країні. Білоруська влада готується до "гарячої війни".Про це повідомляє "Наша Ніва", посилаючись на його виступ перед працівниками підприємства "Гродна-Азот" 17 грудня.

За словами Тертеля, країна опинилася на "розломі" у геополітичній боротьбі, а влада Білорусі, за його словами, готується до іноземної інтервенції, прикритої гуманітарними заходами.

У Боснії відкрили справу через українську ікону, яку подарували Лаврову

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу після того, як голова президії країни Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову золоту ікону. З'ясувалося, що ця ікона була вивезена з українського Луганська.

Повідомляється, що до прокуратури звернулася міністр закордонних справ Бісера Туркович після того, як отримала ноту з посольства України. На даний момент проводяться перевірки.

В Одеській облраді знову побилися депутати: били скло і штурмували зал (відео)

В Одеській обласній раді депутати знову влаштували бійку - народні обранці під час другої сесії блокували трибуну, били скло, скандалили та з'ясовували стосунки кулаками. Конфлікт під час засідання облради спалахнув ще вранці 18 грудня, і депутати довгий час не могли почати роботу.

Одеські політики по черзі блокували трибуну, через що часто оголошували перерви та голосували підняттям рук.

Нові обмеження з 19 грудня: що буде працювати

З суботи, 19 грудня перелік карантинних обмежень в деяких сферах зміниться. Кабмін встановив нові заборони щодо проведення масових заходів і розваг, а також вніс зміни до графіку роботи закладів громадського харчування. Детально про те, що буде дозволено після посилення карантину - в матеріалі РБК-Україна.