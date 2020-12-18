У Боснії відкрили справу через українську ікону, яку подарували Лаврову

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу після того, як голова президії країни Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову золоту ікону. З'ясувалося, що ця ікона була вивезена з українського Луганська.

Про це пише місцевий сайт avaz.ba.

Повідомляється, що до прокуратури звернулася міністр закордонних справ Бісера Туркович після того, як отримала ноту з посольства України. На даний момент проводяться перевірки.

Видання пише, що МЗС Боснії і Герцеговини розіслало запити правоохоронним органам для розслідування всіх заяв, про які говорить українська сторона.

На сьогодні є підозри того, що ікону вивезли з окупованого Луганська, який з 2014 року перебуває під російським контролем.

Нагадаємо, раніше спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна розповів, що від Сараєво вимагають роз'яснень, як ікона опинилася в цій країні і які обставини спонукали подарувати її російському міністру.

Позолоченій іконі близько 300 років, її вивезли з Луганська, а на печатці вказано, що це власність УРСР.