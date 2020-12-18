У КДБ Білорусі заявили про підготовку до "гарячої війни"

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель заявив про "сценарій кольорової революції" в країні. Білоруська влада готується до "гарячої війни".

Про це повідомляє "Наша Ніва", посилаючись на його виступ перед працівниками підприємства "Гродна-Азот" 17 грудня.

За його словами, країна опинилася на "розломі" у геополітичній боротьбі.

"Хто буде контролювати Білорусь, той буде домінувати у регіоні. Якщо тут буде домінувати Росія - це стане серйозним ударом по Україні. Ми у центрі "поділу світу". У нас був реалізований жорсткий сценарій кольорової революції, до якого ми були готові", - заявив керівник КДБ.

Влада Білорусі, за його словами, готується до іноземної інтервенції, прикритої гуманітарними заходами.

"Ми готуємося до весни, ми знаємо, як буде розвиватися ситуація, діяти будемо жорстко. Справедливо, але жорстко. Будемо готуватися і до гарячої війни, не виключаємо і такого варіанту під виглядом гуманітарної місії", - сказав він.

На його думку, цей "непростий період" триватиме півтора-два роки.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов бачить небезпеку для України через ситуації в Білорусі та Молдові.

Раніше Олександр Лукашенко запропонував оновити план застосування спільної з Росією групи військ.