Вакцини, локдаун, тести: що думає ВООЗ щодо ситуації в Україні (відеоінтерв'ю)

Україні для боротьби з COVID-19 треба поліпшити відстеження контактних осіб та відпрацювати карантинні обмеження. А з населенням треба провести роз'яснювальну роботу про вакцинацію.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

Пандемія в самому розпалі

На сьогодні світ все ще знаходиться в розпалі пандемії, і країни мають підвищити якість даних щодо ситуації з COVID-19. При цьому в самій ВООЗ не знають причин високої смертності в Бельгії (понад 18 000 смертей при 615 000 хворих).

"Я думаю, що зараз ми все ще в розпалі пандемії. Ми повинні зосередитися на порятунку життів, запобігання захворювань і поліпшення даних", - вважає Клюге.

Локдаун - не кращий сценарій

Весняний локдаун в Європі скоротив поширення вірусу, але й завдав шкоди багатьом людям. Крім того, належної уваги не приділили людям з проблемами психічного здоров'я та питанням гендерного насильства.

"Ми знаємо, що у будь-якій надзвичайній ситуації насильства в сім'ї стає більше. Так що, якщо у вас повний локдаун, це абсолютно не краща ситуація", - сказав Клюге і додав, що локдаун урізав доходи багатьох.

Про вакцину

Клюге побоюється, що поява вакцини посилить соціальну нерівність у світі. На його думку, навіть при глобальній солідарності багатьом країнам спочатку не вистачатиме вакцини.

"А це може призвести до ще більшої соціального нерівності. І наш девіз: не залишати нікого без уваги", - зазначив Клюге.

Він також зазначає, що нав'язування вакцини може підсилити сумніви у необхідності щеплень. Вже сьогодні ВООЗ працює з Україною, щоб українці були готові до вакцинації.

Про ситуацію в Україні

Україні слід покращувати відстеження контактних осіб та карантинні обмеження. А проведення масового тестування можливо, якщо воно не буде відбирати ресурси у традиційного ПЛР.

"Ви повинні мати можливість відстежити контакти, ізолювавши весь ланцюжок, також важливо те, скільки разів ви це будете робити. Тому що якщо ви зробите це сьогодні, то через місяць ситуація може бути іншою", - додав директор Європейського бюро ВООЗ.

Ключові елементи в боротьбі з COVID-19

Клюге наполягає на тому, що ключовими елементами в боротьбі з COVID-19 залишаються дотримання рекомендацій, носіння масок, фізична дистанціювання і необхідність уникати великих скупчень людей.

При цьому важливою складовою є комунікація влади з населенням.

"Замість того щоб вказувати пальцем на людей і звинувачувати їх, спробуйте зрозуміти, який підхід потрібен до якої групи населення", - вважає він.