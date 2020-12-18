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Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму, - Таран

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 13:27
Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму, - Таран Фото: Андрій Таран (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

Російська Федерація готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. Такі дії з боку РФ несуть небезпеку для Європи і всього світу.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

Він зазначив, що відповідна інформація про підготовку розміщення ядерної зброї в Криму знаходиться в розпорядженні Міноборони.

"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї в Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи і цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн", - сказав Таран.

Міністр також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільного судноплавства у Керченській протоці.

"Спроби Росії пригнічувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства в акваторії Чорного моря. Цю заклопотаність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія", - наводять слова Тарана в Мінобороні.

Нагадаємо, в Раді національної безпеки і оборони України також не виключили можливість розгортання Росією ядерної зброї в Криму.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс посилить підтримку України на тлі агресії РФ в Чорному морі.

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