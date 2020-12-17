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Бойовики передали Україні тіло бійця, який перейшов на бік противника

Новость на русском → Донбас, Четвер 17 грудня 2020 16:24
Бойовики передали Україні тіло бійця, який перейшов на бік противника Фото: евакуація тіла бійця ЗСУ (t.me/UkrdelegationTCG)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики на Донбасі передали українській стороні тіло загиблого бійця Збройних сил. За попередньою інформацією, він самовільно перейшов на бік противника.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Повідомляється, що завдяки гуманітарній підгрупі в ТКГ українській стороні передали тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ. За попередніми даними, він 14 грудня у стані сп'яніння самовільно і без зброї перейшов на бік противника. Також повідомляється, що він помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації.

"Дякуємо міжнародним посередникам і групі "Евакуація 200" за допомогу в поверненні нашого тіла військовослужбовця. Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за останній тиждень українська сторона не повідомляла про зникнення військового на Донбасі.

Нагадаємо, раніше в ТКГ заявили, що обмін полоненими на Донбасі заблоковано, оскільки бойовики вимагають процесуального очищення переданих ОРДЛО минулого року.

Очікується, що наступного тижня бойовики можуть розблокувати КПВВ "Щастя", оскільки Україна виконала всі технічні вимоги.

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