Рада призначила Лапутіну главою Мінветеранів
Верховна рада України призначила міністра з питань ветеранів. Відомство очолила Юлія Лапутіна.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання трансляції парламенту.
"За" проголосували 248 парламентарів.
Після голосування вона склала присягу міністра.
У вересні-грудні 2014 року Лапутіна була командиром оперативної групи Служби безпеки України в АТО і виконувала завдання по затриманню бойовиків.
У тому ж році призначена заступником начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. На даній посаді вона працювала до теперішнього часу.
У березні цього року Лапутіна отримала від президента Володимира Зеленського звання генерал-майора. Вона стала третьою жінкою-генералом в історії незалежної України.
Раніше стало відомо, що профільний парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонував свого кандидата на пост міністра ветеранів - Олександра Порхуна.
Нагадаємо, Рада звільнила міністра ветеранів Сергія Бесараба. За це проголосував 251 нардеп.
У профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.
Народні депутати висловили невдоволення відсутністю міністра на засіданні й тим, що він не надав звіт за результатами виконаної роботи.
Як писало РБК-Україна, під час обговорення на фракції у депутатів було найменше питань саме до кандидатури Лапутіної.