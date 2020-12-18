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По справі АН26 оголошено підозру Командувачу Повітряних сил

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 12:21
По справі АН26 оголошено підозру Командувачу Повітряних сил Фото: ДБР (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

У Державному бюро розслідувань (ДБР) розповіли, що по справі авіакатастрофи АН26 сьогодні оголосили підозри. Слідство вважає, що встановило ще не всіх причетних.

Про це сказав на брифінгу начальник відділу ДБР Вадим Приймачок.

Більше того, ДБР повідомило про підозру Командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову в халатності у справі про катастрофу літака.

"За підсумком розслідування ДБР разом з Офісом генпрокурора здобуті докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати осіб, причетних до організації зазначених польотів. Вони допустили порушення у своїй службовій діяльності", - повідомив він.

ДБР підозрює Командувача Повітряних сил ЗСУ в недбалому ставленні до організації польотів. Крім того, повідомлено про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями.

ДБР заявило, що вони допустили порушення як на стадії підготовки польоту АН26, так і під час катастрофи.

Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, що не мали досвіду в керуванні літаком. За словами Вадима Пріймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком в нічний час.

Також провину підозрюваних підтверджують результати проведеної експертизи.

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