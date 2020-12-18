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Україна та Туреччина провели перше засідання "квадриги": про що говорили

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 20:42
Україна та Туреччина провели перше засідання "квадриги": про що говорили Фото: Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 18 грудня, в Києві відбулося перше засідання міністрів України та Туреччини у форматі "Квадрига". На засіданні були присутні міністри закордонних справ та міністри оборони двох країн.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

В ході зустрічі Туреччина підтвердила підтримку України в процесі реформ та євроатлантичної інтеграції, зокрема підтримує вступ в ЄС та НАТО. Туреччина також продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Також сторони відзначили наявність загроз для стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні та вирішили опрацювати додаткові можливості для підготовки та проведення багатонаціональних навчань та заходів на підтримку безпеки судноплавства в Чорному морі.

Туреччина та Україна також підтвердили спільний намір продовжувати розвивати і зміцнювати відносини стратегічного партнерства, та позитивно відзначили розвиток співробітництва між державами в галузі оборонної промисловості.

Нагадаємо, сьогодні зустріч з турецькими міністрами провів президент Володимир Зеленський. Обговорювали рамкову військову угоду між Туреччиною та Україною.

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