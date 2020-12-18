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Щодо загибелі військового на Донбасі оприлюднили версію РФ: Арестович вибачився

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 13:04
Щодо загибелі військового на Донбасі оприлюднили версію РФ: Арестович вибачився Фото: Олексій Арестович (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: РБК-Україна

Українська сторона при повідомленні про загибель військового на Донбасі, тіло якого вчора передали бойовики, оприлюднила російську версію. Це стало результатом технічної помилки.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, у нього було кілька текстів: версія, яку описувала російська сторона, і версія, яку хотів офіційно оприлюднити. У підсумку в Telegram було опубліковано не те повідомлення.

"Це дуже сумно, що я запостив, фактично, версію російської сторони, яка має ознаки інформаційного протиборства. Це конкретно моя помилка, яка пов'язана з тим, що я просто промахнувся по тексту", - зазначив Арестович.

Напередодні на Telegram-каналі української делегації в ТКГ поширили інформацію про те, що бойовики передали тіло бійця Збройних сил України. Спочатку повідомлялося про те, що він нібито самовільно і без зброї перейшов на бік бойовиків і нібито помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації.

Пізніше повідомлення було виправлено. Військовий опинився на окупованій території і загинув там з невідомих обставин.

Арестович уточнив, що оприлюднив версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця. Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню.

Також Україна направила ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на окупований Донбас.

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