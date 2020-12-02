Введення касових апаратів для ФОПів відклали, а Кулеба викликав посла Угорщини: новини за 1 грудня

Верховна рада відстрочила введення касових апаратів для ФОПів, глава МЗС України Дмитро Кулеба викликав на розмову угорського посла Іштвана Ійдярто, криптовалюта біткойн побила абсолютний рекорд. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 1 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Міністерство охорони здоров'я не виносить питання локдауна в Україні на засідання Кабінету міністрів 2 грудня. Відповідно, найближчими днями офіційного рішення ще не буде.

Локдаун в Україні через ситуацію з COVID-19 у будь-якому випадку буде запроваджено. Єдине питання, яке обговорює влада, - коли саме його вводити, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

В Україні в зв'язку з введенням більш жорсткого карантину може бути встановлено обмеження в роботі громадського транспорту. При цьому зупинки громадського транспорту всередині країни не повинно бути.

В Україні планують завершити масову вакцинацію населення проти коронавірусу до кінця 2021 року.

Введення касових апаратів для ФОПів відклали

Верховна рада відстрочила введення касових апаратів для ФОПів. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №4439-д.

При цьому під стінами ВР продовжилася акція протесту підприємців. Демонстранти вимагали, щоб парламент повністю скасував введення касових апаратів. Учасники протесту заявили, що їхня акція є безстроковою, і вони не будуть розходитися ні сьогодні, ні завтра.

Кулеба викликав посла Угорщини через ситуацію на Закарпатті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав на розмову угорського посла Іштвана Ійдярто. Сторони говорили про ситуацію на Закарпатті та відносини між країнами.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки в іноземному фонді на Закарпатті.

Крім того, нещодавно в Закарпатській області інформаційні ресурси поширили відео з погрозами українцям угорського походження. Поліція порушила кримінальну справу та встановлює зловмисників.

Арестович став радником Єрмака: буде відповідати за комунікацію

Голова Офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України в Тристоронній контактної групи (ТКГ) Олексія Арестовича своїм позаштатним радником. Він буде відповідати за комунікації у сфері національної безпеки і оборони.

1 грудня Арестовича представили на зустрічі з керівниками профільних відомств. За словами Єрмака, призначення Арестовича пов'язано з фейками в українському інформаційному просторі, на які треба швидко і якісно реагувати.

Вже понад 100 справ закрили через рішення Конституційного суду, - САП

Станом на вівторок, 1 грудня, в Україні вже закрито понад 100 кримінальних справ щодо фактів вказання недостовірної інформації в електронних деклараціях. Справи були закриті через рішення Конституційного суду щодо відповідальності за брехню в деклараціях.

Про це розповів виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна". За його словами, незакритими лишилися тільки 4 кримінальні справи.

В Україні хочуть ввести декретну відпустку для чоловіків

В Україні хочуть ввести декретну відпустку для чоловіків. Верховна рада прийняла за основу законопроект №3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною.

Цей закон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).

У німецькому Трірі машина збила людей в пішохідній зоні, є жертви

В німецькому Трірі автомобіль в'їхав у натовп людей на пішохідній зоні. В результаті інциденту загинули четверо людей, ще близько 15 постраждали.

З'явилися фото і відео з місця наїзду на людей.

Біткойн побив рекорд і наближається до позначки 20 тисяч доларів

У вівторок, 1 грудня, криптовалюта біткойн (bitcoin) побила абсолютний рекорд. На біржі вартість біткойн досягала 19,9 тисяч доларів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що котирування біткойна на біржі Coindesk пробили позначку в 19,9 тисяч доларів. На думку аналітиків, криптовалюта продовжить дорожчати аж до 22 тисяч доларів.

Відомого фотографа підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки: деталі скандалу

Відомий київський фотограф Олександр Ктиторчук затриманий за підозрою в розбещенні неповнолітніх. Йому інкримінують вчинення розпусних дій стосовно 17-річної дівчини. Тепер стало відомо про зґвалтування 12-річної дівчинки та інших постраждалих.

Судове засідання по обранню запобіжного заходу 56-річному фотографу проходило в закритому режимі. Але у розпорядженні OBOZREVATEL опинився текст підозри від 27 листопада.

"Шахтар" впевнено розібрався з "Реалом" у передостанньому турі Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" обіграв мадридський "Реал" за тур до фінішу групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 2:0.

Для донеччан це був вирішальний матч в плані збереження боротьби та інтриги за вихід в плей-офф турніру. "Гірники" набрали сім очок і вийшли на друге місце у турнірній таблиці, стільки ж балів у команди Зінедіна Зідана і третє місце.

Снігові бурі і морози до -15: синоптики оновили прогноз на грудень

Погода в Україні в грудні буде зі снігом та морозами. Синоптики обіцяють опади, часом навіть сильний сніг, а в деяких областях очікуються морози до -15 градусів.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, серйозно підморозить в середині грудня. Найбільший мінус і потужні снігопади можливі на Сході країни. В інших регіонах сильний "мінус" не передбачається. А на Заході та Півдні опади будуть частіше у вигляді мокрого снігу, а при підвищенні температури - дощу.