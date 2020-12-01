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В Україні хочуть ввести декретну відпустку для чоловіків

Новость на русском → Україна, Вівторок 01 грудня 2020 13:06
В Україні хочуть ввести декретну відпустку для чоловіків Фото: чоловік з дитиною (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Україні хочуть ввести декретну відпустку для чоловіків. Верховна рада прийняла за основу законопроект №3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Таке рішення підтримав 301 нардеп.

Цей закон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).

На цей час такою відпусткою батько може скористатися тільки в разі, якщо мама дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час у лікарні.

Крім того, роботодавець за власні кошти може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною більшої тривалості.

Відповідно до закону, працівник повинен повідомити роботодавця не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки по догляду за дитиною.

Також пропонують ввести і новий вид відпустки - "одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів".

Нею зможе скористатися:

  • чоловік, дружина якого народила дитину;
  • батько дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони живуть разом і пов'язані спільним побутом;
  • бабуся чи дідусь, або інші повнолітні родичі дитини, які фактично доглядають за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком).

Крім того, батькові дитини поряд з дружиною хочуть дозволити скористатися додатковим оплачуваною відпусткою для працівників, які мають дітей або дитину з інвалідністю, тривалістю 10 або 17 (за сукупністю) днів.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що Фонд соціального страхування України з початку року виплатив 3,7 мільярда гривень декретних. Це на 8,6%, або 291,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня Кабінет міністрів змінив порядок відшкодування вартості послуги "муніципальна няня".

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