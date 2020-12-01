МОЗ не виносить питання локдауна на завтрашній Кабмін

Міністерство охорони здоров'я не виносить питання локдауна в Україні не засідання Кабінету міністрів 2 грудня. Відповідно, найближчими днями офіційного рішення ще не буде.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, не варто чекати на рішення про локдаун вже завтра, 2 грудня.

"Ми таку пропозицію на засідання уряду не виносили ... Що стосується завтра, то (пропозиції, - ред.) не стосуються карантинних обмежень. Там є постанови про виділення коштів лабораторним центрам", - зазначив Степанов.

Він також додав, що проект рішення про локдаун ще навіть не готували, а також підкреслив, що про нього повідомлять попередньо за 7-10 днів.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде 100%. На сьогодні обговорюють, коли його вводити: в грудні або з 2 січня.

Також повідомлялося, що уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня, а попередні результати цих обмежень стануть відомі вже цього тижня.