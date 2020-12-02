Введение кассовых аппаратов для ФОПов отложили, а Кулеба вызвал посла Венгрии: новости за 1 декабря

Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто, криптовалюта биткойн побила абсолютный рекорд. Подробнее о том, что произошло во вторник, 1 декабря - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Министерство здравоохраненияне не выносит вопрос локдауна в Украине на заседание Кабинета министров 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет.

Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 в любом случае будет введен. Единственный вопрос, который обсуждают власти, - когда именно его вводить, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Украине в связи с введением более жесткого карантина возможны ограничения в работе общественного транспорта. При этом остановки общественного транспорта внутри страны не должно быть.

В Украине планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года.

Введение кассовых аппаратов для ФОПов отложили

Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.

При этом под стенами ВР продолжилась акция протеста предпринимателей. Демонстранты требовали, чтобы парламент полностью отменил введение кассовых аппаратов. Участники протеста заявили, что их акция является бессрочной, и они не будут расходиться ни сегодня, ни завтра.

Кулеба вызвал посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в иностранном фонде на Закарпатье.

Кроме того, недавно в Закарпатской области информационные ресурсы распространили видео с угрозами украинцам венгерского происхождения. Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает злоумышленников.

Арестович стал советником Ермака: будет отвечать за коммуникацию

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником. Он будет отвечать за коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны.

1 декабря Арестовича представили на встрече с руководителями профильных ведомств. По словам Ермака, назначение Арестовича связано с фейками в украинском информационном пространстве, на которые нужно быстро и качественно реагировать.

Уже более 100 дел закрыли из-за решения Конституционного суда, - САП

По состоянию на вторник, 1 декабря, в Украине уже закрыты более 100 уголовных дел по фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях. Дела были закрыты из-за решения Конституционного суда относительно ответственности за ложь в декларациях.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук в интервью изданию "Интерфакс-Украина". По его словам, незакрытыми только 4 уголовных дела.

В Украине хотят ввести декретный отпуск для мужчин

В Украине хотят ввести декретный отпуск для мужчин. Верховная рада приняла за основу законопроект №3695 по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком.

Этот закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (как равное право каждого из родителей ребенка).

В немецком Трире машина сбила людей в пешеходной зоне, есть жертвы

В немецком Трире автомобиль въехал в толпу людей на пешеходной зоне. В результате инцидента погибли четверо человек, еще около 15 пострадали.

Появились фото и видео с места наезда на людей.

Биткойн побил рекорд и приближается к отметке 20 тысяч долларов

Во вторник, 1 декабря, криптовалюта биткойн (bitcoin) побила абсолютный рекорд. На бирже стоимость биткоина достигала 19,9 тысяч долларов. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что котировки биткойна на бирже Coindesk пробили отметку в 19,9 тысяч долларов. По мнению аналитиков, криптовалюта продолжит дорожать вплоть до 22 тысяч долларов.

Известного фотографа подозревают в изнасиловании 12-летней девочки: детали скандала

Известный киевский фотограф Александр Ктиторчук задержан по подозрению в совращении несовершеннолетних. Ему инкриминируют совершение развратных действий в отношении 17-летней девушки. Теперь стало известно об изнасиловании 12-летней девочки и других пострадавших.

Судебное заседание по избранию меры пресечения 56-летнему фотографу проходило в закрытом режиме. Но в распоряжении OBOZREVATEL оказался текст подозрения от 27 ноября.

"Шахтер" уверенно разобрался с "Реалом" в предпоследнем туре Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" за тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0.

Для дончан это был решающий матч в плане сохранения борьбы и интриги за выход в плей-офф турнира. "Горняки" набрали семь очков и вышли на второе место в турнирной таблице, столько же баллов у команды Зинедина Зидана и третье место.

Снежные шторма и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь

Погода в Украине в декабре будет со снегом и морозами. Синоптики обещают осадки, временами даже сильный снег, а в некоторых областях ожидаются морозы до -15 градусов.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, серьезно подморозит в середине декабря. Самый большой минус и мощные снегопады вероятны на Востоке страны. В остальных регионах сильный "минус" не предвидится. А на Западе и Юге осадки будут чаще в виде мокрого снега, а при повышении температуры - дождя.