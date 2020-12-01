ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Шахтар" впевнено розібрався з "Реалом" у передостанньому турі Ліги чемпіонів

Новость на русском → Київ, Вівторок 01 грудня 2020 21:51
"Шахтар" впевнено розібрався з "Реалом" у передостанньому турі Ліги чемпіонів Фото: "Реал" - "Шахтар" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Донецький "Шахтар" обіграв мадридський "Реал" за тур до фінішу групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм зустрічі вийшов безгольовим, але з помітною ігровою перевагою мадридської команди. У той самий час як "гірники" непогано оборонялися.

Рахунок у грі відкрив на 57 хвилині Дентіньо, зігравши на випередження у штрафному майданчику. А на 82 Манор Соломон дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.

Для донеччан це був вирішальний матч в плані збереження боротьби та інтриги за вихід в плей-офф турніру. "Гірники" набрали сім очок і вийшли на друге місце у турнірній таблиці, стільки ж балів у команди Зінедіна Зідана і третє місце.

У іншій зустрічі зійдуться лідер цього квартету "Боруссія" з Менхенгладбаха, у якої наразі 8 очок та "Інтер", що замикає турнірну таблицю з двома балами.

У заключному турі "Шахтар" зіграє в гостях з італійським клубом, а "Реал" прийматиме німців.

Нагадаємо, донецький клуб повторно обіграв "Реал" в Лізі чемпіонів. У першому колі команда Луїша Каштру перемогла мадридців на їхньому полі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Реал Шахтар групповой раунд Ліга чемпіонів
NEWS
Кулеба викликав посла Угорщини через ситуацію на Закарпатті
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Кулеба викликав посла Угорщини через ситуацію на Закарпатті
DAILY
Заборона на розваги: як поліція стежила за карантином вихідного дня
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Заборона на розваги: як поліція стежила за карантином вихідного дня