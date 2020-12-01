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У Мінінфраструктури не виключили обмежень в роботі транспорту

Новость на русском → Київ, Вівторок 01 грудня 2020 13:42
У Мінінфраструктури не виключили обмежень в роботі транспорту Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні в зв'язку з введенням більш жорсткого карантину може бути встановлено обмеження в роботі громадського транспорту. При цьому зупинки громадського транспорту всередині країни не повинно бути.

Про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, можливе введення обмежень в роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні.

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати - внутрішньо обласної, міжміський, міський та всі інші види транспорту. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт - його робота зупинятися не буде", - додав Криклій.

Міністр зазначив, що зараз в уряді йдуть консультації про конкретні дати можливого локдауну.

"Я не скажу, чи буде повний локдаун, зараз тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде. Я буду на цьому як міністр інфраструктури наполягати", - підкреслив Криклій.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде наполягати на роботі метро і громадського транспорту в разі введення локдауну.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній Раді очікують від Кабміну рішення щодо посилення карантину до 4 грудня.

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