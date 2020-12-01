Біткойн побив рекорд і наближається до позначки 20 тисяч доларів

Сьогодні, 1 грудня, криптовалюта біткойн (bitcoin) побила абсолютний рекорд. На біржі вартість біткойн досягала 19,9 тисяч доларів.

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що котирування біткойна на біржі Coindesk пробили позначку в 19,9 тисяч доларів. На думку аналітиків, криптовалюта продовжить дорожчати аж до 22 тисяч доларів.

Відзначимо, попередній максимум було зафіксовано у грудні 2017 року, коли біткойн також торгувався на цих позначках. Тоді котирування різко зросли за кілька тижнів, після чого стався обвал і біткойн подешевшав в шість разів.

Курс біткойна почав зростати в березні 2020 року на тлі пандемії COVID-19.

Нагадаємо, раніше світові фондові індекси досягли рекорду після підтвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента США. Зокрема, вже ближче до кінця листопада біткойн торгувався на рівні 18,9 тисяч доларів.

Раніше також повідомлялося, що французькі вкладники втратили 31 млн євро через махінації з Bitcoin. Через дії шахраїв постраждали більше 700 осіб, вони, оперуючи складною термінологією про криптовалютах, переконували інвестувати в біткойни.