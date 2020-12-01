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Вже понад 100 справ закрили через рішення Конституційного суду, - САП

Новость на русском → Київ, Вівторок 01 грудня 2020 16:28
Вже понад 100 справ закрили через рішення Конституційного суду, - САП Фото: Максим Грищук (facebook.com makcum gryshchuk)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні вже закрито понад 100 кримінальних справ щодо фактів вказання недостовірної інформації в електронних деклараціях. Справи були закриті через рішення Конституційного суду щодо відповідальності за брехню в деклараціях.

Про це розповів виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

За словами керівника САП, на сьогодні лишилися незакритими тільки 4 кримінальні справи.

"Вже закрито 103 справи, лишилося буквально 4. Вони не закриті з об'єктивних причин", - розповів він.

Грищук додав, що по двох справах продовжується ознайомлення з матеріалами, після чого епізоди щодо недостовірного декларування будуть закриті.

Ще по одній справі, яка лишається відкритою, не передали документи після визначення підсудності. У четвертій справі зупинено терміни розслідування через виконання міжнародних доручень.

Нагадаємо, 24 листопада Вищий антикорсуд закрив справу проти колишнього народного депутата, якого звинувачували у недостовірному декларуванні. Справа була закрита через рішення КСУ.

Також РБК-Україна писало, що того ж дня ВАКС закрив справу колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого звинувачували у не декларуванні понад мільйона доларів.

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