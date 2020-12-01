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Кулеба викликав посла Угорщини через ситуацію на Закарпатті

Новость на русском → Київ, Вівторок 01 грудня 2020 21:02
Кулеба викликав посла Угорщини через ситуацію на Закарпатті Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 1 грудня, викликав на розмову угорського посла Іштвана Ійдярто. Сторони говорили про ситуацію на Закарпатті та відносини між країнами.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Кулеба у розмові з угорським послом зачепив нещодавній інцидент з виконанням гімну Угорщини депутатами ОТГ в Закарпатській області, назвавши таку ситуацію неприпустимою. Міністр закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які створюють "деструктивну емоційну напругу" в українсько-угорських відносинах.

Також сторони обговорили нещодавні обшуки в Закарпатській області, які провела Служба безпеки України. Кулеба запевнив, що дії українських правоохоронців жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито є "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - наголосив глава МЗС.

Водночас Кулеба зазначив, що всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження.

Нагадаємо, вчора СБУ провела обшуки в іноземному фонді на Закарпатті. Правоохоронці знайшли та вилучили матеріали з сепаратистським змістом.

Крім того, нещодавно в Закарпатській області інформаційні ресурси поширили відео з погрозами українцям угорського походження. Поліція порушила кримінальну справу та встановлює зловмисників.

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