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Арестович став радником Єрмака: буде відповідати за комунікацію

Новость на русском → Київ, Вівторок 01 грудня 2020 19:53
Арестович став радником Єрмака: буде відповідати за комунікацію Фото: Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Україна

Голова Офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України в Тристоронній контактної групи (ТКГ) Олексія Арестовича своїм позаштатним радником. Він буде відповідати за комунікації у сфері національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що сьогодні Арестовича представили на зустрічі з керівниками профільних відомств. За словами Єрмака, призначення Арестовича пов'язано з фейками в українському інформаційному просторі, на які треба швидко і якісно реагувати.

"Завдання пана Арестовича - надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми - єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", - зазначив Єрмак.

Серед завдань нового радника з питань стратегічних комунікацій в сфері нацбезпеки і оборони - погодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що Росія не хоче прогресу в переговорах по Донбасу. Минулого тижня Київ ініціював позачергове засідання ТКГ, проте швидше за все її не буде проведено.

Також стало відомо, що РНБО готує рішення щодо ситуації на Донбасі.

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