В Україні скасували трудові книжки, а Зеленський виступив з відеозверненням: новини за 5 лютого

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, Україна домовилася про постачання вакцин AstraZeneca і Novavax, трудові книжки в Україні скасували. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 5 лютого - в матеріалі РБК-Україна

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Зеленський записав відеозвернення російською та пояснив чому

Президент Володимир Зеленський сьогодні записав відеозвернення до українців. У ньому глава держави говорив російською мовою. Як пояснив президент, він говоритиме російською, щоб розвінчати неправдиву інформацію, яку "вливають у вуха" українцям російською мовою. Зеленський заявив, що Україна не дасть нікому приватизувати російську мову. Глава держави наголосив, що російською говорять багато громадян України.

Під час відеозвернення президент пояснив введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і його трьох телеканалів - "112 Україна", ZiK, NewsOne. За його словами, для цього рішення були залізобетонні причини. Також Зеленський пригрозив санкціями за бізнес з ОРДЛО.

В Україні скасували трудові книжки

В Україні скасували паперові трудові книжки. Верховна рада прийняла законопроект №3623 у другому читанні. Із закону випливає, що протягом 5 років буде перехідний період для включення до Держреєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.

Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

Данілов про шпигунську війну з РФ: агентура в Україні просто шалена

Україна на тлі конфлікту на Донбасі веде інформаційну та шпигунську війну з Росією. При цьому російська агентура "просто божевільна". Про це на онлайн-дискусії Київського форуму безпеки заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Україна зробила велику помилку, коли в 1990-х просто перейменувала КДБ на Службу безпеки, залишивши на роботі колишніх працівників.

Трамп відмовився давати свідчення у Конгресі США в рамках процедури імпічменту

Член палати представників США Джеймі Раскін у четвер направив лист адвокату 45-го президента Дональда Трампа з проханням дати свідчення у справі про імпічмент. Однак Трамп відмовився.

Процес імпічменту починається у вівторок 9 лютого. Раскін стверджує, що свідчення Трампа необхідні після того, як він заперечив твердження Палати представників про те, що він підбурював до повстання в Капітолій.

Нардепи влаштували бійку в Раді: з'явилося відео

У Верховній Раді в п'ятницю, 5 лютого, депутати влаштували бійку через заборонені канали Віктора Медведчука.

Все почалося з того, що Михайло Бондар, народний депутат від "Європейської солідарності", штовхнув колегу з "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина.

У Львові осквернили пам'ятник Бандері. Відкрито справу

У Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Мова йде про пам'ятник, який знаходиться на площі Кропивницького у Львові. Поліція відкрила справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Олег Сенцов став батьком втретє: екс-в'язень Кремля показав зворушливе фото

Колишній політв'язень Олег Сенцов повідомив, що став батьком втретє. Український режисер повідомив, що у нього народилася дочка, яку назвали Еммою.

Сенцов розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографію новонародженої дівчинки в п'ятницю, 5 лютого. На знімку він ніжно цілує немовля. У підписі до фото він зазначив: "Дочка Емма". Коли саме народилася дівчинка, Олег Сенцов не повідомив. Також невідомо хто мама дівчинки.

Снігопади і морози повертаються. На вихідні різко погіршиться погода

В Укргідрометцентрі попередили про значне похолодання в Україні на вихідні. У Карпатах будуть снігопади, температура повітря в деяких регіонах опуститься до -13-20.

7-8 лютого прогнозують погіршення погодних умов: сніг, на Прикарпатті, у північних та центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; вдень у південних областях сніг з переходом в дощ, ожеледь.