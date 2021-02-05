В Україні запускають автоматичне нарахування пенсій

В Україні запускають повноцінну роботу електронних трудових книжок. Відповідний законопроект №3623 Верховна рада схвалила в другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 265 нардепа.

Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

Передбачається призначення пенсії через особистий електронний кабінет на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду. Це можна буде зробити без заяви особи.

Згідно з документом, Реєстр застрахованих осіб формує і веде Пенсійний фонд. Включення ПФУ в реєстр застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників має відбутися протягом п'яти років з дня набрання чинності цим законом. Відомості подаватимуть страхувальники або застраховані особи.

Якщо в системі будуть відсутні дані про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, територіальний орган ПФУ зобов'язаний інформувати застраховану особу про це і про необхідність їх подання.

Нагадаємо, цей закон за основу Рада схвалила на початку вересня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, на початку червня Кабмін запропонував зміни, які дозволять запустити повноцінну роботу електронних трудових книжок. Цей законопроект уряд передав у Раду.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися з 1 січня 2021 року.