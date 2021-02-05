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Зеленський про санкції проти Козака: для введення були залізобетонні причини

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 18:35
Зеленський про санкції проти Козака: для введення були залізобетонні причини Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський пояснив введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і його трьох телеканалів - "112 Україна", ZiK, NewsOne. Для цього рішення були залізобетонні причини.

Про це президент заявив у своєму відеоблозі.

Він підкреслив, що не міг безпідставно ввести санкції проти телеканалів, оскільки сам працював на телебаченні і стикався з цензурою там, а також під час концертної діяльності з "Кварталом 95".

"Чи міг хтось уявити, що я, людина, яка пропрацювала 20 років на телебаченні, стикалася із заборонами, яка ненавидить цензуру, введу рішення проти телеканалів? Але якщо це сталося, отже, для цього рішення були вагомі, залізобетонні причини", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що приводом для введення санкцій стали виключно висновки Служби безпеки України, а не критика телеканалів.

"Рішення РНБО законне, логічне, виправдане. А головне - справедливе. І підтримано США, Еврсооюзом, країнами "Великої сімки", які чітко бачать різницю між цензурою і захистом національних інтересів країни", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака. Вони включають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK строком на п'ять років.

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