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Ізраїль на тлі скандалу в уряді ще трохи продовжив локдаун

Новость на русском → Тель-Авів, П'ятниця 05 лютого 2021 15:52
Ізраїль на тлі скандалу в уряді ще трохи продовжив локдаун Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Локдаун в Ізраїлі через ситуацію з COVID-19 продовжили ще на два дні - до ранку 7 лютого. Засідання уряду, на якому було ухвалено це рішення, супроводжувалося скандалами і затягнулося на 10 годин.

Про це пише The Times of Israel.

Повідомляється, що засідання уряду тривало з перервами понад 10 годин. Останню перерву було зроблено після того, як технічною більшістю голосів вирішили продовжити локдаун до ранку 8 лютого. Але міністр оборони Бені Ганц ("Кахоль Лаван") разом з міністрами від своєї партії проголосував проти й заявив, що підрахунок голосів за це рішення суперечить умовам коаліційної угоди.

У підсумку юридичний радник уряду Ізраїлю Авіхай Мандельбліт роз'яснив, що при голосуванні мають враховуватися не окремі голоси, а підсумки голосування блоків. Після скасування результатів голосування сторони пішли на перерву і досягли компромісу, продовживши локдаун до ранку 7 лютого.

Таким чином, з 7 лютого в Ізраїлі:

  • скасовується заборона на віддалення від місця проживання на понад 1 000 метрів;
  • відкриваються перукарні та салони краси;
  • скасовується заборона на прийом гостей;
  • відкриваються офіси і бізнеси, які не примають відвідувачів;
  • відновлять роботу ціммери. Але приймати вони зможуть лише членів сім'ї, які проживають під одним дахом;
  • відкриваються національні парки і заповідники;
  • кафе і ресторани зможуть працювати в режимі take away.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль почав вакцинацію від COVID всіх громадян віком від 16 років.

До цього кнесет Ізраїлю збільшив штрафи за порушення вимог карантину - до 86 тисяч гривень в еквіваленті.

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