В Украине отменили трудовые книжки, а Зеленский выступил с видеообращением: новости за 5 февраля

Президент Владимир Зеленский записал видеобращение, Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax, трудовые книжки в Украине отменили. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 5 февраля – в материале РБК-Украина

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Зеленский записал видеобращение по-русски и объяснил почему

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства говорил на русском языке. Как пояснил президент, он будет говорить по-русски, чтобы развенчать ложную информацию, которую "вливают в уши" украинцам на русском языке. Зеленский заявил, что Украина не даст никому приватизировать русский язык. Глава государства подчеркнул, что на русском говорят много граждан Украины

Во время видеообращения президент объяснил введение санкций против нардепа Тараса Козака и его трех телеканалов - "112 Украина", ZiK, NewsOne. Он заявил, что для этого решения были железобетонные причины. Также Зеленский пригрозил санкциями за бизнес с ОРДЛО.

В Украине отменили трудовые книжки

В Украине отменили бумажные трудовые книжки. Верховная рада приняла законопроект №3623 во втором чтении. Из закона следует, что в течение 5 лет будет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Данилов о шпионской войне с РФ: агентура в Украине просто безумная

Украина на фоне конфликта на Донбассе ведет информационную и шпионскую войну с Россией. При этом российская агентура "просто безумная". Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Украина сделала большую ошибку, когда в 1990-х просто переименовала КГБ в Службу безопасности, оставив на работе прежних работников.

Трамп отказался давать показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента

Член палаты представителей США Джейми Раскин в четверг направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.

Процесс по импичменту начинается во вторник 9 февраля. Раскин утверждает, что показания Трампа необходимы после того, как он оспорил утверждения Палаты представителей о том, что он подстрекал к восстанию в Капитолий.

Нардепы устроили драку в Раде: появилось видео

В Верховной Раде в пятницу, 5 февраля, депутаты устроили потасовку из-за запрещенных каналов Виктора Медведчука.

Все началось с того, что Михаил Бондарь, народный депутат от "Европейской солидарности", толкнул коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.

Во Львове осквернили памятник Бандере. Открыли дело

Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Речь идет о памятнике, который находится на площади Кропивницкого во Львове. Полиция открыла дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Олег Сенцов стал отцом в третий раз: экс-узник Кремля показал трогательное фото

Бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что стал отцом в третий раз. Украинский режиссер сообщил, что у него родилась дочь, которую назвали Эммой.

Сенцов разместил на своей странице в Facebook фотографию новорожденной девочки в пятницу, 5 февраля. На снимке он нежно целует младенца. В подписи к фото он указал: "Дочь Эмма". Когда именно родилась девочка, Олег Сенцов не сообщил. Также неизвестно, кто мама девочки.

Снегопады и морозы возвращаются. На выходные резко ухудшится погода

В Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине на выходные. В Карпатах будут снегопады, температура воздуха в некоторых регионах опустится до -13-20.

7-8 февраля прогнозируют ухудшение погодных условий: снег, на Прикарпатье, в северных и центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, днем в южных областях снег с переходом в дождь, гололед.