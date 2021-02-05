Снігопади і морози повертаються. На вихідні сильно погіршиться погода

В УкрГідрометцентрі попередили про значне похолодання в Україні на вихідні. У Карпатах будуть снігопади, температура повітря в деяких регіонах опуститься до -13-20.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Завтра у південній частині, Івано-Франківській та Вінницькій областях буде йти сніг, в інших регіонах без опадів. Температура вночі -6-13, в північних та центральних областях місцями до -16; вдень -1-8.

Разом з ти, у Закарпатській та Одеській областях йтимуть дощі, температура протягом доби буде від 0 до +5.

7-8 лютого прогнозують погіршення погодних умов: сніг, на Прикарпатті, у північних та центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; вдень у південних областях сніг з переходом в дощ, ожеледь.

Температура вночі -13-20, вдень -7-14, у південній частині та на Прикарпатті вночі -3-10, вдень від -4+2. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, в Україні різко погіршилась погода, прийшло похолодання в північні та центральні регіони. У шістьох областях йде дощ.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання. На 7 лютого передають сильні морози, в деяких регіонах похолодає до -21. Поки невідомо, скільки триватиме холодна погода.