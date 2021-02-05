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Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 18:25
Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна нікому не дасть приватизувати російську мову. Тому що нею говорять багато українців, в тому числі, на передовій.

Про це у своєму відеозверненні до Facebook заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія та одна з політичних партій заявляють про утиски російської мови. Він записав звернення російською мовою та пояснив чому.

"Російською мовою, якою ми, між іншим, українці, нікому не дамо приватизувати і нікому не подаруємо. Хоча б через людину під псевдонімом "Козак Луганський" - він же Володимир Даль", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що Даль був уродженцем Луганська.

"А це, якщо хтось ще не зрозумів, Україна", - додав президент.

Сьогоднішній влог я навмисно записавши російською. Одразу ж перепрошую у тих, кого це обурить. Просто мені дуже хочеться, щоб мене чітко почула саме та частина людей, яка, з огляду на різні обставини, ставитися до української мови насторожено та наївно вірить у те, що якщо «по телику й російською», то це неодмінно правда.

Posted by Володимир Зеленський on Friday, February 5, 2021

Відзначимо, Володимир Даль - письменник, етнограф і лексикограф. Відомий тим, що в XIX столітті склав "Тлумачний словник живої великоросійської мови".

Нагадаємо, влітку 2020 року у Зеленського виступали за окремий закон для російської та інших мов.

А голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук допускав, що Україна може погодитися на більш широке застосування російської мови на Донбасі. За умови, що це не буде суперечити законодавству.

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