В Україні скасували трудові книжки. Що потрібно знати

В Україні скасували паперові трудові книжки. Верховна рада прийняла законопроект №3623 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Із закону випливає, що протягом 5 років буде перехідний період для включення до Держреєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.

Протягом цього періоду українці зможуть використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.

Документ свідчить, що відомості про трудову діяльність вносяться працівником і роботодавцем щодо накладення кваліфікованого електронного підпису у вигляді сканованих копій трудової, довідок і т.д.

Після внесення роботодавець зобов'язується видати працівникові оригінал паперової трудової книжки на руки під розпис.

Так, страховий стаж обчислюється за даними, що містяться у реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі за даними про трудову діяльність, внесеними відповідно до ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

При цьому стаж за періоди, за які не внесені дані до Держреєстру застрахованих осіб, обчислюється у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Вказано, що до завершення включення до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників дані трудової книжки використовуються для врахування таких відомостей за період до набрання чинності цим законом.

Нагадаємо, прийняття цього закону запускає автоматичне нарахування пенсій в Україні. Призначення пенсії буде відбуватися через особистий електронний кабінет на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду. Це можна буде зробити без заяви особи.

Як писало РБК-Україна, цей закон за основу Рада схвалила на початку вересня 2020 року.

Відзначимо, на початку червня минулого року уряд підтримав зміни, які дозволять запустити повноцінну роботу електронних трудових книжок. Цей законопроект Кабінет міністрів передав у Раду.