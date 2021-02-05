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Трамп відмовився давати свідчення у Конгресі США в рамках процедури імпічменту

Новость на русском → П'ятниця 05 лютого 2021 03:16
Трамп відмовився давати свідчення у Конгресі США в рамках процедури імпічменту Фото: Дональд Трамп (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Член палати представників США Джеймі Раскін у четвер направив лист адвокату 45-го президента Дональда Трампа з проханням дати свідчення у справі про імпічмент. Однак Трамп відмовився.

Про це пише CNN.

Процес імпічменту починається у вівторок 9 лютого. Раскін стверджує, що свідчення Трампа необхідні після того, як він заперечив твердження Палати представників про те, що він підбурював до повстання в Капітолій.

Адвокати Трампа швидко відповіли на запит Раскіна, написавши лист з трьох абзаців, в якому говориться, що запит є ознакою того, що Палата представників не може довести свої звинувачення проти Трампа.

"Використання нашої Конституції для порушення справи про імпічмент занадто серйозно, щоб намагатися грати в ці ігри", - йдеться в листі адвокатів.

Радник Трампа Джейсон Міллер також підтвердив, що колишній президент відхилив запит.

"Президент не буде давати свідчення в ході неконституційного розгляду", - сказав він.

РБК-Україна писало, що Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Зазначимо, у випадку імпічменту Сенат США може винести на розгляд питання про заборону Трампу знову балотуватися на пост президента.

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