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У Львові осквернили пам'ятник Бандері. Відкрито справу

Новость на русском → Львів, П'ятниця 05 лютого 2021 08:32
У Львові осквернили пам'ятник Бандері. Відкрито справу Фото: пам'ятник Степану Бандері (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

Мова йде про пам'ятник, який знаходиться на площі Кропивницького у Львові. Поліція відкрила справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Також мер Львова Андрій Садовий відреагував на цю подію. За його словами, за декілька годин пам'ятник очистять від фарби.

"Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави, за даним фактом відкрито кримінальну справу.

Раніше повідомлялось, що невідомі пошкодили кілька меморіальних табличок воїнам АТО на місцевих школах. Один з епізодів скоєння злочину зняла камера відеоспостереження.

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У Львові осквернили пам'ятник Бандері. Відкрито справу
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Львові осквернили пам'ятник Бандері. Відкрито справу
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