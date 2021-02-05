У Львові осквернили пам'ятник Бандері. Відкрито справу

У Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

Мова йде про пам'ятник, який знаходиться на площі Кропивницького у Львові. Поліція відкрила справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Також мер Львова Андрій Садовий відреагував на цю подію. За його словами, за декілька годин пам'ятник очистять від фарби.

"Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави, за даним фактом відкрито кримінальну справу.

Раніше повідомлялось, що невідомі пошкодили кілька меморіальних табличок воїнам АТО на місцевих школах. Один з епізодів скоєння злочину зняла камера відеоспостереження.