Зеленський записав відеозвернення російською та пояснив чому

Президент Володимир Зеленський сьогодні записав відеозвернення до українців. У ньому глава держави говорив російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення у Facebook.

Як пояснив президент, він говоритиме російською, щоб розвінчати неправдиву інформацію, яку "вливають у вуха" українцям російською мовою.

"Я продовжую розповідати про нашу діяльність. І сьогодні я це зроблю російською мовою. Невипадково. Російською мовою, мовою, якою в останній час нашому народу вливали у вуха нескінченні потоки брехні. І розвінчувати цю брехню російською я буду правдою російською мовою", - сказав він.

У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський детально пояснив, чому ввів у дію рішення РНБО, згідно з... Posted by Офіс Президента України on Friday, February 5, 2021

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не дасть нікому приватизувати російську мову. Глава держави наголосив, що російською говорять багато громадян України.

Додамо, нещодавно віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповів, якою буде мовна політики України щодо Донбасу після його звільнення.