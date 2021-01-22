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Обігрівач і коротке замикання: деталі пожежі у Харкові

Новость на русском → Харків, П'ятниця 22 січня 2021 12:34
Обігрівач і коротке замикання: деталі пожежі у Харкові Фото: пожежа у Харкові (dsns gov ua)
Автор: Владислав Красінський

До загибелі людей в результаті пожежі у Харкові призвела сукупність декількох факторів. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

За словами джерел, в будинку престарілих "Золотий час" з 17 січня не працював газовий котел, тому для опалення співробітники використовували електрообігрівач. Найімовірніше, в день трагедії постояльців залишили без нагляду.

На сьогодні правоохоронні органи схиляються до того, що в стіні сталося коротке замикання в проводці. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що всередині будинку все було дерев'яне, в тому числі підлога.

Серед постояльців були люди похилого віку з фізичними вадами, зокрема, сліпі та лежачі.

Цей будинок не зареєстрований в кадастрі, немає документів на земельну ділянку, однак всі комунікації прокладено. За даними джерел, чоловік, що незаконно побудував дім, знайомий з сім'єю, яка організувала будинок престарілих.

У будинку престарілих "Золотий час" був свій сайт, але після трагедії він не працює. Відомо, що у власників кілька таких будинків для людей похилого віку, алко- і наркозалежних.

Нагадаємо, в результаті пожежі в будинку для людей похилого віку загинули 15 осіб, ще кілька постраждали та були госпіталізовані.

Пожежу кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня, на завтра оголосили державний траур.

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