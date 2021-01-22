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Затримання озброєного чоловіка біля Ради: поліція відкрила справу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 22 січня 2021 17:26
Затримання озброєного чоловіка біля Ради: поліція відкрила справу Фото: затримання чоловіка (facebook.com/zheved)
Автор: Юлія Струк

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом затримання озброєного чоловіка біля Верховної ради. Справу відкрили за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Вказано, що співробітники полку поліції особливого призначення № 2 помітили автомобіль Skoda, який заїхав на охоронювану територію.

"Працівники поліції вирішили перевірити транспортний засіб, водієм якого виявився 48-річний уродженець Миколаївської області. Під час перевірки чоловік зізнався правоохоронцям про наявність в автівці зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред’явив", - сказано у повідомленні.

У салоні авто правоохоронці виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, та набої до нього, а також ніж. Небезпечні предмети вилучили для направлення на експертизу.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

"За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу", - інформують у поліції.

Походження вилучених предметів з'ясовують.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що біля будівлі ВР затримали озброєного чоловіка. У нього вилучили ніж і схожий на пістолет предмет.

Як писало РБК-Україна, зараз нардепи працюють тільки в комітетах. Наступного тижня відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році.

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