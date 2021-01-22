Затримання і залякування: як влада РФ готується до акцій на підтримку Навального

В Російській Федерації в суботу, 23 січня, готуються масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Напередодні мітингів російські влади проводять затримання прихильників Навального, погрожують студентам відрахуваннями і штрафами.

Детальніше про ситуацію навколо акцій в підтримку Навального - у матеріалі РБК-Україна.

Затримання прихильників Навального

Першими в'язнями стали юристи "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь і Владлен Лось. За словами адвоката Володимира Вороніна, правоохоронці силою витягнув Соболь з автомобіля. Затримання пояснили закликами до участі в несанкціонованих акціях. Також на неї склали адміністративний протокол.

Владлену Лосеві, який є громадянином Білорусі, наказали покинути країну. Йому видали заборону на в'їзд до 27 листопада 2023 року. Також був складений протокол за непокору співробітникам поліції.

Крім цього в Москві були затримані прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, а також співробітника ФБК Георгія Албурова. На Ярмиш склали протоколи про непокору поліції (ст. 19.3 КоАП) через те, що вона не відкривала двері, а також про порушення правил проведення публічних заходів (ст. 20.2 Кпап). Пізніше стало відомо, що її арештували на 9 діб.

Також затримання прихильників Навального відбулися в Краснодарі, Владивостоці, Новосибірську.

Загрози студентам

Російських студентів попередили про відповідальність за участь в несанкціонованих масових заходах. Як мінімум зі студентами трьох російських вишів проводять "профілактичні бесіди", повідомляє BBC. З проханнями не брати участь в акціях 23 січня до старостів звернулися в московських Фінансовому університеті і РДУ нафти і газу, а також Кубанському аграрному університеті.

Deutsche Welle повідомляє, що студентів Ярославського держуніверситету обіцяють внести в "чорний список" за участь в акціях підтримки Навального. Башкирський державний університет оголосив суботу, 23 січня, навчальним днем "у зв'язку з невиконанням навчального плану".

Відповідальність за участь в акціях

Міністерстві внутрішніх справ Москви попередили про відповідальність за участь у неузгодженій акції протесту.

"Спроби провести неузгоджену публічний захід, а також будь-які провокаційні дії з боку їх учасників будуть вважатися загрозою громадському порядку і негайно припинятися", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Олексія Навального заарештували 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння. Його взяли під варту, вважаючи, що він з вересня нібито переховувався і не виконував вимоги умовного терміну.