Історична подія: афроамериканець Ллойд офіційно очолив Пентагон

Міністерство оборони США вперше в історії очолив афроамериканець. Генерал Ллойд Остін склав присягу та офіційно очолив Пентагон.

Про це оборонне відомство США повідомило у Twitter.

Остін став 28-м затвердженим міністром оборони США.

"Висунутий президентом та підтриманий Сенатом Ллойд Остін став 28-м затвердженим міністром оборони та очолить відданих чоловіків та жінок зі Збройних сил США", - заявили у відомстві.

На призначення Остіна відреагував й новий президент США Джо Байден. Він подякував сенаторам за швидке затвердження запропонованої ним кандидатури.

"Я вдячний за швидке затвердження Ллойда Остіна. Його затвердження є історичним - і немає сумнівів, що він є правильною людино, яка керуватиме Пентагоном", - написав Байден на сторінці у Twiiter.

Нагадаємо, сьогодні Сенат підтримав кандидатуру Ллойда Остіна на посаду міністра оборони США. Остін є генералом у відставці, який прослужив 40 років в армії США. Він грав ключову роль в розробці стратегії США в боротьбі з ІДІЛ.

До цього кандидатура Остіна була схвалена Палатою представників Конгресу США. Конгресу також прийшлося схвалити спеціальний закон, щоб призначити Остіна.