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Зеленський оголосив державний траур через пожежу у Харкові

Новость на русском → Харків, П'ятниця 22 січня 2021 11:51
Зеленський оголосив державний траур через пожежу у Харкові Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після пожежі в Харкові, в результаті якого загинули 15 осіб, в Україні буде оголошено траур на державному рівні. Траурним днем буде 23 січня.

Про це на брифінгу в Харкові заявив президент Володимир Зеленський, його виступ показав телеканал "Україна 24".

Він зазначив, що поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій доповіли про поточну ситуацію.

"Висновки треба робити після отримання всіх деталей ... Ще раз співчуття всім рідним і близьким ... На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рік не дуже добрі. Але ми з'ясуємо всю ситуацію, розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть. Я підпишу указ, завтра буде день траура на державному рівні ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше було названо три основні версії пожежі. Зокрема, розглядається можливість підпалу, необережне поводження з вогнем та електрообігрівачами, а також коротке замикання.

Уже відомо про затримання чотирьох осіб у зв'язку з пожежею. У тому числі затримано директорку нелегального будинку престарілих "Золотий час". Організатори оцінювали послуги перебування в пансіонаті в середньому в 15 тисяч гривень.

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