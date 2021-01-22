Навальний про наслідки відео про Путіна: вішатися в плани не входить, ходжу акуратно

Російський опозиціонер Олексій Навальний, коментуючи можливі наслідки резонансного розслідування про палац президента Росії Володимира Путіна на узбережжі Чорного моря, натякнув, що стосовно нього можуть застосувати заходи в СІЗО. Він також "на всяк випадок" заявив, що не схильний до самогубства.

Заяву Навального опубліковано в його Instagram.

За його словами, він задоволений тим, що розслідування зібрало понад 40 млн переглядів на YouTube. Він також подякував школярам, які записують відео на його підтримку в соціальній мережі TikTok.

"Тому на всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконній решітці, а також різати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені щодня міряють тиск - він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключено. Я не п'ю самогон і не об'їдаюся рафаелками", - зазначив Навальний.

Він також сподівається на звільнення, оскільки зовні в'язниці "багато хороших людей".

Нагадаємо, раніше у Навального опублікували розслідування про палац Путіна на Чорному морі, який обійшовся в 100 млрд російських рублів.

У Путіна заперечують, що цей палац належить президенту Росії.